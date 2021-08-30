РИАМО - 30 авг. В 2021 году некоммерческие организации (НКО) воспользовались услугами сети коворкинг-центров столицы свыше 5 тыс. раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы стремимся к тому, чтобы у НКО было современное пространство, где будут рождаться и развиваться новые идеи», — сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

По ее словам, на сегодняшний день в столице действует более 6 тыс. социально ориентированных НКО. Они работают в сфере экологии, культуры, защиты животных и других направлениях.

Московская сеть коворкинг-центров для НКО включает 11 современных площадок. Их можно использовать для проведения встреч, занятий, конференций, а также концертов и тренингов. Забронировать помещение в коворкинг-центре можно на портале «Душевная Москва».