РИАМО - 30 авг. С 1 сентября в государственных ветклиниках столицы стартует акция по чипированию домашних животных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В течение месяца стоимость данной услуги составит 706 рублей с учетом микрочипа.

Процедура установки чипа длится несколько минут и безопасна для животного. По номеру чипа сотрудники приютов или ветеринарных клиник могут получить контактную информацию владельца животного даже за пределами страны.

В этом году ветеринары столицы чипировали более 4 тыс. домашних животных, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2020 года ветеринары Москвы установили домашним питомцам 5,8 тыс. чипов.

Записаться на прием в клинику можно по номеру +7 (495) 612-04-25.