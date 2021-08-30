РИАМО - 30 авг. Прием заявок на технологический конкурс SaaS Factory проводится в столице. Конкурс организован Московским инновационным кластером, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Предусмотрено несколько направлений в рамках конкурса, каждое из них будет связано с технологией SaaS — облачным решением для использования программ без установки на компьютер. Разработчики лучших проектов получат финансирование от партнеров конкурса. Подать заявку на участие можно на онлайн-платформе Московского инновационного кластера по 24 сентября.

«Для предпринимателей участие в конкурсе — возможность привлечь внимание крупных игроков рынка, получить инвестиции, запустить пилотное тестирование и впоследствии масштабировать свой проект», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что корпорации-партнеры смогут найти инновационные разработки, подходящие под их задачи.

В рамках конкурса организован трек Automation, туда могут подать заявки организации, разрабатывающие системы для автоматизации бизнес-процессов и электронного документооборота. Разработчики, которые занимаются визуализацией данных, голосовыми ассистентами и чат-ботами, смогут участвовать в треке «Рекомендательные системы».

Разработчики виртуальных конфигураторов и прототипов смогут подать заявки на трек AR/VR, электронные курсы и образовательные проекты смогут участвовать в треке EDTech. Компании, работающие в сфере защиты IT-инфраструктуры, хранения персональных данных, цифровой безопасности, смогут принять участие в треке «Кибербезопасность».

Компании, работающие с технологиями машинного зрения, носимыми устройствами, цифровыми двойниками, системами контроля персонала, смогут принять участие в треке IoT. Организации, разрабатывающие решения для создания сообществ разных социальных групп, смогут принять участие в треке Community services. Для стартапов, работающих с технологиями кадровой аналитики, повышения продуктивности и автоматизации HR-задач, подойдет трек HRTech.

Участникам нужно будет представить готовый или минимально жизнеспособный продукт. У них также должны быть компетенции в создании технологий и управлении бизнесом. Основатели стартапов будут лично участвовать в программе. Их компании станут участниками Московского инновационного кластера.