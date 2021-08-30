РИАМО - 30 авг. Школьники столицы стали обладателями трех наград высшего достоинства на V Европейской олимпиаде юниоров по информатике, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Награды получили Алексей Васильев из школы № 57, Дарья Грекова из школы № 2007 ФМШ и Иван Пискарев из школы № 2086.

Еще одно золото и три серебра завоевали российские школьники, которые не вошли в официальную сборную и выступали вне зачета — для тренировки.

Европейская олимпиада юниоров по информатике прошла в онлайн-формате с 24 по 28 августа. Во время каждого из двух туров участники решали по три задания.

Впервые европейская олимпиада для начинающих информатиков состоялась в 2017 году.