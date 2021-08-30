РИАМО - 30 авг. Жителям Подмосковья необходимо соблюдать меры предосторожности из-за грозы и порывистого ветра, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
По прогнозам специалистов Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время в Подмосковье ожидается гроза с дождем и порывами ветра до 15 м/с.
Жителям региона рекомендуют по возможности оставаться дома, избегать шатких конструкций во время грозы и не прятаться от молнии под деревьями.
Во избежание неприятных последствий автомобилистам советуют укрыть транспортные средства в гараже и не выбирать парковочные места под деревьями, рекламными щитами и неустойчивыми конструкциями.
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