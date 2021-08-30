РИАМО – 30 авг. Для роста парка электрокаров в Москве приняли ряд существенных мер, в том числе на электромобили отменен транспортный налог. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Кроме того, парковка электрокаров на городских паркингах Москвы бесплатна. Бесплатно можно зарядить электрокары и на специально оборудованных городских электрозарядных станциях.

Чем больше в столице будет личного электротранспорта, тем лучше будет экология, поэтому в городе создают условия для использования электромобилей.

По данным доклада «О развитии электротранспорта в Российской Федерации» министерства экономического развития РФ, к 2030 году в стране будет 1,5 млн единиц электротранспорта. Введение льгот для владельцев электромобилей уже сегодня вызывает увеличение спроса на электротранспорт, что говорит об эффективности проведенных мер.

Прогнозируется, что уже к 2023 году электромобили в мире станут более доступными для приобретения: стоить они будут также, как бензиновые и дизельные авто, или даже дешевле.