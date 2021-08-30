РИАМО - 30 авг. Для лечения пациентов с острой дыхательной и сердечной недостаточностью в медучреждения столицы закупили 25 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Их будут применять и для лечения сложных случаев Covid-19.

«Мы закупили 25 современных аппаратов ЭКМО для шок-центров московской инсультно-инфарктной сети, для стационаров, в которых лечат пациентов с Covid-19, а также впервые для машин скорой помощи. Аппараты ЭКМО – это оборудование экстра-класса, применять которое могут только специалисты самой высокой подготовки в редких ситуациях», – отметила Ракова.

Она пояснила, что использование данных аппаратов обеспечивает искусственную циркуляцию крови у пациентов, в процессе которой из нее удаляется углекислый газ и производится насыщение кислородом.

По словам заммэра, 17 аппаратов направили в отделения реанимации сосудистых центров 10 городских больниц, а также в стационары, специализирующиеся на лечении коронавирусной инфекции, в том числе в Коммунарку и больницу №52.

Кроме того, аппаратами ЭКМО оборудуют 2 реанимационных машины станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С Пучкова.

Данное количество аппаратов сможет удовлетворить потребности всего города.

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