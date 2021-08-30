РИАМО – 30 авг. В столице планируют устанавливать 200 зарядных станций для электромобилей каждый год. К 2023 году в Москве будет 600 электрозарядных станций в разных районах. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Благодаря развитой электроинфраструктуре горожане смогут без проблем подзарядить свое авто в любой точке мегаполиса. Все станции будут размещаться с учетом потребностей жителей столицы: по пути из центра на больших улицах, у кафе, торговых-центров, школ.

На данный момент электросетевые компании установили в городе 70 зарядных станций для электромобилей. Они установлены по соглашению организаций с правительством Москвы.

Кроме того, в прошлом году в городе начали активно развивать проект «Энергия Москвы», который направлен на то, чтобы людям и бизнесу было выгодно и комфортно переходить на экологичный транспорт. В рамках проекта установлены 10 ЭЗС нового формата. Новые станции могут единовременно заряжать 2 автомобиля. Также на улично-дорожной сети в рамках соглашений с правительством Москвы размещают зарядные станции электросетевые организации.

Чтобы зарядить аккумулятор могли все владельцы электромобилей, была собрана информация о типах зарядных разъемов у топ-20 производителей, которые продают или планируют продавать электрокары в Москве. Так, было принято решение установить 2 вида новых ЭЗС – медленные и быстрые зарядки с разъемами европейского и американского типа. Мощность медленной зарядки 22 кВт х 2, быстрой - 50 кВт. Среднее время подзарядки – 2 часа на медленной станции и 20 минут на быстрой.

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