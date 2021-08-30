РИАМО - 30 авг. Уже со среды в Москву и Московскую область придет холодный атмосферный фронт. Температура воздуха составит 15-18 градусов и продолжит понижаться, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
По его словам, начиная со среды, температура воздуха будет понижаться и на выходных составит всего 10-12 градусов. Кроме того, прогнозируются кратковременные дожди.
Ранее синоптики сообщали, что октябрьский холод придет в Московский регион в начале сентября.
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