РИАМО - 30 авг. Участники онлайн-голосования, которое пройдет с 17 по 19 сентября, смогут выиграть баллы для пополнения транспортной карты «Тройка» по акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Один балл равен одному рублю. Выигрыш можно потратить на оплату проезда в городском транспорте по тарифу «Кошелек».

Розыгрыш баллов пройдет с 18 до 20 сентября 2021 года. Принять участие смогут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru, которые отдали свои голоса онлайн. Заявления принимают до 23:59 13 сентября.

В ходе акции участники смогут выиграть квартиру, автомобиль, а также до 100 тыс. призовых баллов. Их можно потратить на покупки в продуктовых, детских и спортивных магазинах. Кроме того, баллы будут принимать в аптеках и ресторанах.

С 17 по 19 сентября в РФ пройдут выборы депутатов Госдумы. Жители семи районов столицы будут выбирать депутатов Мосгордумы. В Щукине также выберут муниципальных депутатов.

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