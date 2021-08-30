РИАМО – 30 авг. 4 сентября на Дне города в Электростали для гостей праздника будет работать самый большой в мире самовар «Самовар Самоварович», сообщили РИАМО в пресс-службе администрации муниципалитета.

Самовар будет установлен на Вознесенской аллее, где с 11 часов будет проходить фестиваль «Три спаса».

В этот день состоится множество фестивалей, выступлений артистов и ярмарок, в которых смогут принять участие местные жители и гости города.

Самовар из Электростали не только самый большой в мире, он заслужил еще 2 звания. Также он самый вместительный - его объем равен 760 л. Благодаря этому самовару было организовано самое большое чаепитие в России, в нем приняли участие 7,3 тыс. человек. ​