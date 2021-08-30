РИАМО - 30 авг. Утром в понедельник в столицу и Московскую область пришел сильный дождь, согласно данным сервиса «Яндекс. Погода».

Наиболее сильные осадки фиксируют в поселении Рязановское новой Москвы и Подольске.

Столицу ливень накрыл полностью, в Подмосковье осадки отмечаются на востоке, юго-востоке и северо-западе.

В ближайший час дождь сместится на северо-восток и к 9:30 покинет столицу. Тем не менее он продолжит идти в Сергиевом Посаде, Электростали, Дубне, Волоколамском округе, Коломне и ряде других округов.

В течение дня в Московском регионе прогнозируют температуру от 22 до 27 градусов тепла.

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