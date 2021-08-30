РИАМО - 30 авг. В трех столичных аэропортах и подмосковном Жуковском утром в понедельник задержали и отменили 34 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внукове 4 рейса задержаны, 5 отменены. В Домодедове 14 рейсов задержаны и 6 отменены. В Шереметьеве задержали 2 рейса и один отменили.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержали 1 рейс, а 1 вылет отменили.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.