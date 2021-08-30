РИАМО - 30 авг. На столичных дорогах в понедельник вечером ожидаются пробки в 7 баллов из 10 возможных. Они в том числе могут возникнуть из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Работы будут проводиться на 31-м и 53-м км МКАД, Волоколамском, Дмитровском, Пятницком и Варшавском шоссе, а также на проспекте Мира. Водителям стоит учитывать это при планировании маршрута.

Утром ситуацию на дорогах оценивают в 3 балла.

Затруднено движение транспорта по Ярославскому шоссе, Волгоградскому проспекту и шоссе Энтузиастов. Нормальная обстановка на проспекте Маршала Жукова, Звенигородском шоссе и Мичуринском проспекте.