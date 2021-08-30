РИАМО - 30 авг. Национальное бюро кредитных историй подсчитало, что в июне-июле 2021 года 25% потребительских кредитов России просрочены более чем на 3 месяца. Это максимальный показатель за последние 6 лет, пишет в понедельник газета «Известия».

Ранее максимум фиксировали в декабре 2015 года, но и тогда он не достиг нынешних значений, показатель составил 23,5%.

В 2020 году в июне доля просроченных потребительских кредитов составляла 21,1%, а в июле 22,5%, против нынешних 25% и 24,7%.

По другим форматам займов просрочка находится на низком уровне: кредитные карты – 7,4%, автокредиты – 6,5%, ипотеки – 1,3%.

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, это связано с более низкими требованиями к кредитуемому при оформлении потребительского займа.

В ЦБ заявили, что доля поздней просрочки постепенно снижается. Однако эксперты говорят об обратном.

«Наблюдаемые сейчас темпы увеличения задолженности по необеспеченным займам начинают ускоряться по мере восстановления экономики и опережают рост доходов населения», — сказал директор группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган считает, что увеличение числа просроченных кредитов будет расти и в дальнейшем, в значительной степени в регионах. Он предполагает, что на конец этого — начало следующего года показатель составить порядка 30%.

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