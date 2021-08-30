РИАМО - 30 авг. Доноры, которые привились вторым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V», могут сдать плазму с антителами в течение шести месяцев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Антиковидную плазму от привившихся принимают в промежутке с 31-го по 180-й день после иммунизации вторым компонентом вакцины.

Согласно исследованиям, плазма вакцинированных «Спутником V» доноров не менее эффективна в лечении пациентов с Covid-19, чем плазма переболевших. Ее используют для лечения пациентов с коронавирусом средней степени тяжести.

При этом плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр антител, способных нейтрализовать вирус, чем от переболевших. Использование антиковидной плазмы дает возможность заблокировать распространение вируса в 1,5 раза быстрее.

Стать донором могут люди в возрасте от 18 до 55 лет, у которых есть сертификат о вакцинации двумя компонентами «Спутника V». Им положены выплаты в размере 5 тыс. рублей и компенсация на питание в 1235 рублей.

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