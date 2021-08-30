РИАМО - 30 авг. Разминка - это важнейший компонент любой тренировки, будь то силовая или кардиотренировка. Пренебрегать разминкой нельзя ни в коем случае. Так, во время разминки нужно подготовить к тренировке температуру тела и частоту дыхания, суставы, связки, мышцы. Об этом РИАМО сообщил тренер, учитель физкультуры московской школы №305 Сергей Голдин.

Разминка перед силовой и кардиотренировками

Стандартная разминка обычно длится 10 минут. Но если ключевая задача спортсмена — сбросить вес, то разминка может быть увеличена до 20 минут.

«Цель разминки состоит в том, чтобы подготовить к тренировке температуру тела и частоту дыхания, подготовить к нагрузке суставы, связки, мышцы и центральную нервную систему», - сказал Голдин.

Он добавил, что после суставной разминки обычно переходят к основному упражнению. Это становая тяга, присед, жим, но с минимальным весом.

«Делается это для того, чтобы устранить нарушения техники выполняемых движений, настроиться на работу с весом, обеспечить профилактику травм. Затем вес на используемой штанге постепенно увеличивается, при этом снижается количество повторов», - добавил тренер.

Разминка перед бегом

Разминка мышц перед бегом обязательный элемент тренировки, но она проще, чем разминка перед тренировкой с отягощением.

«Перед пробежкой достаточно выполнить несколько простых упражнений, таких как приседания, махи ногами, повороты корпуса. Также важно за 20 минут до пробежки выпить стакан воды комнатной температуры, если пробежка длительная», - рассказал Голдин.

Он уточнил, что необходимо с некоторой периодичностью делать 2-3 глотка воды, так как во время тренировки кровь имеет свойство сгущаться.

Бегать нужно на голодный желудок, нельзя кушать за 1,5-2 часа до бега. Еще в пище должны присутствовать только легкоусвояемые продукты. От жирной пищи следует отказаться.