РИАМО - 30 авг. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесополосе возле СНТ «Желябино» городского округа Красногорск, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.



Информация поступила от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Красногорск в областной главк МЧС РФ.



Угрозы жизнедеятельности населения найденный снаряд не представляет. Место обнаружения боеприпаса оцепила полиция.



Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны на 30 августа.