РИАМО – 30 авг. Понижение температуры и холодные дожди способствуют росту грибов, в первой декаде сентября в лесах Подмосковья можно будет найти множество опят, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Можно сказать, что почва начала остывать и дожди холодные прошли, это то, что нужно для роста грибницы. Таким образом, рассчитывать на урожай осенних грибов можно в первой декаде сентября», — сказал Вишневский.

Он добавил, что среди грибов в этот период можно рассчитывать на большое количество осенних опят.

Ранее Вишневский рассказал РИАМО, почему этим летом в лесах Подмосковья было очень мало грибов. Виной тому оказались аномально жаркая погода и обилие теплых дождей. Эти условия не способствовали росту грибов.

Где собирать грибы осенью 2021 года>>​