РИАМО – 30 авг. Понижение температуры и холодные дожди способствуют росту грибов, в первой декаде сентября в лесах Подмосковья можно будет найти множество опят, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.
Он добавил, что среди грибов в этот период можно рассчитывать на большое количество осенних опят.
Ранее Вишневский рассказал РИАМО, почему этим летом в лесах Подмосковья было очень мало грибов. Виной тому оказались аномально жаркая погода и обилие теплых дождей. Эти условия не способствовали росту грибов.
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