РИАМО - 30 авг. В понедельник в Москве и Московской области температура воздуха в дневные часы составит от 22 до 27 градусов тепла, возможен кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион будет находиться на юго-западной периферии антициклона, поэтому в начале дня будет чувствоваться влияние атмосферного фронта с волнами. Погода порадует горожан летним теплом в преддверии осени.



Максимальная температура воздуха в Москве составит 24-26 градусов, по области — 22-27 градусов.

Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха будет около 65%. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст.

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