РИАМО - 29 авг. На Паралимпийских игр в Токио прошли соревнования по толканию ядра, подмосковный спортсмен Денис Гнездилов установил мировой рекорд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире принимали участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (спорт ПОДА).

Гнездилов отправил снаряд на 11,16 м. Он стал чемпионом Паралимпийских игр. Серебряную награду завоевал представитель Ирака Гарра Тнаяш, а бронза у португальца Мигеля Монтейро.

«В копилку наград подмосковных спортсменов на Паралимпийских играх отправляется первая золотая медаль! Атлеты боролись за победу до самой последней попытки. Никто не хотел уступать», - отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он уточнил, что сначала Гнездилов установил мировой рекорд, который держался 5 попыток, потом спортсмен из Ирака установил новый рекорд, затем Гнездилов снова вышел вперед.