РИАМО - 29 авг. Экскурсия для школьников и студентов прошла в Московском театре Олега Табакова, ее провел художественный руководитель театра Владимир Машков, сообщает пресс-служба российского общества «Знание».
Мероприятие провели в рамках II федерального просветительского марафона «Новое Знание».
Он провел школьников и студентов по всему театру, показал сцену. А еще худрук увлеченно рассказывал о секретах актерского мастерства, о тяжелых месяцах, когда из-за пандемии театр простаивал.
Каждый этаж фойе театра, по замыслу Машкова, имеет свое название: «Внимание» — первый этаж, «Воображение» — второй, «Чувство» — третий. В зрительном зале чувства и эмоции активизируются, здесь происходит оценка и действие. Эти ступени необходимо пройти, чтобы получить максимальное впечатление от театрального события, быть готовым к его восприятию.
По мнению Машкова, встречи с молодежью нужно организовывать регулярно, чтобы все лидеры мнений могли поделиться своим опытом, показать, в каком направлении нужно двигаться.
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