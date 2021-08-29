РИАМО - 29 авг. Экскурсия для школьников и студентов прошла в Московском театре Олега Табакова, ее провел художественный руководитель театра Владимир Машков, сообщает пресс-служба российского общества «Знание».

Мероприятие провели в рамках II федерального просветительского марафона «Новое Знание».

«Общество «Знание» запустило уникальный проект. Еще Лев Николаевич Толстой сказал: «Усвой, что сделали твои предшественники, и иди дальше». А без знания этого опыта идти дальше сложно. Поэтому люди, достигшие большого успеха в своей деятельности, должны рассказывать молодым о своем пути, делиться своими знаниями. Передача опыта — это и есть основа прогресса», - отметил Машков.

Он провел школьников и студентов по всему театру, показал сцену. А еще худрук увлеченно рассказывал о секретах актерского мастерства, о тяжелых месяцах, когда из-за пандемии театр простаивал.

Каждый этаж фойе театра, по замыслу Машкова, имеет свое название: «Внимание» — первый этаж, «Воображение» — второй, «Чувство» — третий. В зрительном зале чувства и эмоции активизируются, здесь происходит оценка и действие. Эти ступени необходимо пройти, чтобы получить максимальное впечатление от театрального события, быть готовым к его восприятию.

По мнению Машкова, встречи с молодежью нужно организовывать регулярно, чтобы все лидеры мнений могли поделиться своим опытом, показать, в каком направлении нужно двигаться.