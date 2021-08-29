РИАМО - 29 авг. Столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого в ходе пьяной ссоры в квартире на улице Хабаровской, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В ночь на воскресенье в квартире дома на улице Хабаровской найдено тело мужчины 1983 года рождения, у него была прострелена голова.

По предварительным данным, хозяин квартиры с погибшим совместно распивали алкоголь. Мужчины поссорились, задержанный выстрелил в оппонента, а потом скрылся с места происшествия.

Оперативно по подозрению в совершении преступления задержан 44-летний мужчина. Он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с необходимых следственных действий. Расследование по данному уголовному делу продолжается.