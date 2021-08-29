РИАМО - 29 авг. Российский актер и журналист Алексей Лагутин скончался после тяжелой болезни, ему было 50 лет, сообщает Газета.ru.

Лагутин был сотрудником Одинцовского ТВ, автором передач «Беседы у окна», «МузАнтракт», «Хочу в телевизор» и «ПРОчтение».

В 1995 году он окончил Государственный институт искусств (Воронеж), факультет театрального искусства. Также он работал в Рязанском областном ТЮЗе и Санкт-Петербургском театре «Комедианты».

В последние годы Лагутин ярко проявил себя во время работы в Одинцовском центре развития культуры.

Он снялся в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» о взрослении в 1990-е годы.