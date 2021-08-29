РИАМО - 29 авг. ДТП произошло на 33-м км Калужского шоссе в новой Москве по направлению в область, на трассе перевернулся грузовик, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водитель грузовика не справился с управлением.

Из-за ДТП перекрыто движение по Калужскому шоссе в сторону Подмосковья. Машины проезжают по дублеру шоссе.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на шоссе образовался затор длиной порядка 1,3 км, а также пробка наблюдается на объезде места аварии.