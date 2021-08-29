РИАМО - 29 авг. Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти на востоке столицы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Утром в воскресенье около гаражного кооператива на улице Красноярской сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов. 25-летний водитель автомобиль Skoda, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Молодой человек отказался предъявить документы на транспортное средство, а также напал на полицейских. В настоящее время он задержан.

Специалисты проводят необходимые следственные действия, в ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.