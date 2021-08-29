РИАМО - 29 авг. Российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал о своем опыте управления танком Т-80 во время неформальных соревнований с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым на «АрМИ» в Подмосковье, сообщает Nation News.

Шойгу опробовал танк во время инспекционной поездки на подмосковный полигон Алабино перед началом армейских игр.

«Хотелось почувствовать то, что чувствуют наши ребята, которые не только участвуют в этих армейских играх», — сказал Шойгу.

Он в качестве механика-водителя прошел трассу танкового биатлона, на которой затем начали соревноваться участники армейских игр.

Соревнования в рамках «АрМИ-2021» будут проходить до 4 сентября.