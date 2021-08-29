РИАМО - 29 авг. В Ступине в 83-й раз отметили День города. На центральной площади прошли праздничные мероприятия. Председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы, секретарь Московского областного отделения КПРФ Александр Наумов поздравил жителей Ступина с праздником. Об этом сообщает пресс-служба отделения партии.

Мероприятия прошли 28 августа. В центре города на проспекте Победы развернулись презентации организаций, предприятий округа – «Промышленный бульвар».

Рядом разместился вернисаж картин ступинских художников. Интересный проект «Мусореализм» представила Общественная палата городского округа – это 13 шедевров мировой живописи, воссозданных с помощью мусора. Цель – показать всю правду об отходах, которые все производят ежедневно, часто даже не замечая этого. Мусореализм не только рельефно высвечивает проблему, но и показывает, как каждый человек может снизить «мусорный след» и внести свой вклад в защиту планеты.

Александр Наумов с первым секретарем Ступинского ГК КПРФ Андреем Бурыкиным, депутатом городского округа Ступино Игорем Колтыгиным в непринужденной атмосфере общались с горожанами.

Народные гуляния продолжились весь день и завершились праздничным фейерверком.