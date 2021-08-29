РИАМО - 29 авг. Взрослые при прогулке в лесу не должны упускать детей из виду ни на секунду, также детей нужно одевать в яркую одежду, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

«Началась грибная пора – традиционно горячий сезон для поисковиков. Чаще всего теряются старики и дети… Заблудиться в лесах очень просто! Даже в нескольких метрах от жилых домов! Не переоценивайте себя и своих детей! Не упускайте их из вида ни на минуту!» - написала Мишонова в Instagram.

Она добавила, что в лес нужно выходить только с полностью заряженным телефоном, а также взять с собой зарядку на всякий случай.

«Если ребенок заблудился, не тратьте заряд на долгие разговоры с ним – сразу звоните в «Лиза Алерт» (8-800-700-54-52). Они могут вывести ребенка из леса по телефону или приедут и найдут его, поддерживая с ним связь», - добавила детский омбудсмен.

В лес также следует взять с собой GPS-трекеры, браслеты или наручные часы, которые фиксируют координаты и отправляют их по СМС. Детям и старикам они обязательно нужны.

Также родственники могут подключить услугу информирования о местонахождении абонента – такая есть у операторов связи.

Перед прогулкой нужно проговорить с ребенком действия, если он заблудится. Ему нужно объяснить, что он не должен сам искать взрослых, а, наоборот, следует стоять на месте. Также нельзя есть грибы и ягоды, приближаться к водоемам, пить из них и залезать на деревья.

«Если услышал шум, шорох, крики, звуки — стучать палкой по дереву (этот звук слышно лучше, чем голос), кричать, свистеть. Особенно, если кто-то зовет тебя по имени», - отметила Мишонова.

Также нужно рассказать ребенку, что если он увидит вертолет, то следует выйти на открытое пространство, лечь, размахивать руками и ногами. Стоящего человека увидеть сложней.

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