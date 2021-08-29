РИАМО - 29 авг. В разных регионах России с 1 по 3 сентября в рамках II федерального просветительского марафона «Новое Знание» для школьников и студентов проведут дни открытых дверей на предприятиях, в учреждениях культуры и спорта, сообщает пресс-служба российского общества «Знание».

Молодые люди получат возможность посетить крупные производства, познакомиться с бизнес-процессами компаний, окунуться в креативную атмосферу театров и киностудий, увидеть центры подготовки именитых спортсменов, пообщаться с ведущими экспертами в разных отраслях.

«Сегодня видим четкий запрос общества и в первую очередь нашей молодежи на знания нового типа: интеллектуальные, достоверные, конкретные. Такие знания лучше всего получать не просто общаясь с профессионалами, но и погружаясь в их среду», — сказал гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Он пояснил, что во время дней открытых дверей школьник или студент своими глазами видит, кто работает в компаниях, какие технологии там применяются, как выглядит рабочее место.

В МИЦ «Композиты России» МГТУ им. Н. Э. Баумана расскажут о разработке и коммерциализации высокотехнологичных решений университета.

Участники и выпускники конкурса «Большая перемена» смогут посетить российские компании и учреждения по всей стране: киностудию «Союзмультфильм», Мариинский театр, Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева, Музей Банка России, Центр научно-технической информации и библиотек РЖД и так далее.

«Дни открытых дверей в XXI-м веке — это не стандартные ярмарки вакансий, которые когда-то проводились в прошлом. Это современные челленджи возможностей. Они задают высокую планку тех знаний и навыков, которыми необходимо обладать молодому человеку, чтобы получить престижную работу и самореализоваться в лучших компаниях страны», — пояснил Древаль.