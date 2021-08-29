РИАМО - 29 авг. В Центральной России, в том числе в Московском регионе, 2 сентября резко испортится погода, ожидается октябрьский холод, сообщается на сайте «Метеовести».

По региону будет проходить арктический атмосферный фронт. Он принесет холодные дожди, которые будут сопровождаться промозглым северным ветром.

Ночью температура воздуха понизится до плюс 8-13 градусов, днем она не поднимется выше плюс 11-16.

Затем холод начнет усиливаться. По ночам воздух может остыть до плюс 3-8 градусов, а днем столбики термометров будут показывать плюс 7-12, что на 5-7 градусов меньше климатической нормы первого месяца осени.

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