РИАМО - 29 авг. Врач-вирусолог Евгений Тимаков считает, что в школе ребятам не стоит обниматься и целоваться, чтобы не заразиться коронавирусом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Личные средства для ухода девочки часто передают друг другу — делать этого не надо. То есть никаких обменов помадой или расческами, например. У всех должны быть индивидуальные вещи», - сказал Тимаков.

Он добавил, что также должен быть больший контроль со стороны учителей за эпидпроцессом в классе. Кашляющего школьника с температурой нужно изолировать. Вирусолог подчеркнул, что самым действенным способом профилактики Covid-19 является вовремя поставленный диагноз заболевшему ученику и его изоляция.

«Сейчас от коронавирусной инфекции защищены те, кто имеет к ней иммунитет, — это переболевшие или вакцинированные. За них можно быть спокойными независимо от того, о какой возрастной группе идет речь. Если число людей с иммунитетом достигает около 90%, то можно вообще не прогнозировать вспышки заболеваемости в коллективе», - уточнил врач.

Он отметил, что для профилактики инфекции можно установить в классах средства для обеззараживания воздуха закрытого типа.

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