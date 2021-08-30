РИАМО - 30 авг. В ближнем Подмосковье были установлены 15 станций контроля загрязнения воздуха, из них 5 уже начали работать, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в ближнем Подмосковье установлены за счет средств Москвы 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха», - сказал Бирюков.

Он добавил, что 10 станций начнут работать в ближайшее время.

По его словам, установленные станции позволят обеспечить контроль качества воздуха, а также своевременно выявлять загрязнения, которые могут оказать негативное влияние на обстановку в мегаполисе.

«Создание единой системы позволит обеспечить сопоставимость данных экологического мониторинга в Москве и области, предотвратить появление противоречивой информации о загрязнении окружающей среды», - отметил заммэра.

Он подчеркнул, что современные станции контроля воздуха, установленные около столицы, отличает повышенная надежность.

«Каждый объект оснащен новейшим оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода», - сказал Бирюков.

По его словам, станции могут следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером меньше 2,5 мкм - РМ2,5. Именно такие частицы ВОЗ признает одними из самых опасных из всех загрязняющих веществ.

Заммэра отметил, что система мониторинга воздуха столицы на сегодняшний день включает 56 автоматических станций на территории мегаполиса, а также 3 передвижных эколаборатории и аналитическую лабораторию, которая имеет аккредитацию на анализ свыше 120 веществ в воздухе.​

Москва полностью перейдет на экологически чистый наземный городской транспорт к 2030 г>>