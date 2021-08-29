РИАМО - 29 авг. В подмосковном Чехове прошел матч за Olimpbet Суперкубок России - 2021, действующие чемпионы страны «Чеховские медведи» смогли выиграть у краснодарского СКИФа. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

С начала матча чеховской команде удалось захватить лидерство в игре, гости не смогли переломить ход встречи. Итог матча – 42:23 (18:9).

Лучшим игроком в подмосковной команде был признан Павел Андреев, а у краснодарцев - Батыр Биданок.

«Чеховские медведи» продолжают ковать победы на российской арене. Подмосковные гандболисты уверенно одолели своих соперников из Краснодара и пополнили коллекцию своих трофеев Суперкубком страны», - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.