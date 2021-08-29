РИАМО - 29 авг. В Останкинском и Таганском районах Москвы в сентябре временно изменится схема движения транспорта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Из-за инженерных работ с 6 сентября по 5 октября на улице Дубовой Рощи в районе дома 25, корпуса 1, строения 2, будет ограничено движение. Число полос сохранят за счет временного расширения проезжей части улицы и ликвидации парковочных мест.

5 сентября в Таганском районе столицы будут снимать кино. С 08:00 до 22:00 дорогу на Гончарной улице от дома 3, строения 3, до дома 11, строения 1, могут перекрывать на небольшие интервалы, они будут длиться не более 10 минут. Кроме того, ограничения движения возможны в Рюмином переулке в районе пересечения с Гончарной улицей.

Жителей столицы попросили быть внимательнее и заранее планировать маршрут в данных районах.