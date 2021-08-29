РИАМО - 29 авг. Международный военно-технический форум «Армия-2021» завершил свою работу в Подмосковье, его посетили более 1,7 млн человек, сообщает пресс-служба форума.

На форуме Минобороны РФ заключило свыше 40 госконтрактов с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму свыше 500 млрд рублей.

В выставке форума принимали участие 60 зарубежных компаний и организаций из 12 стран мира.

В рамках мероприятия было проведено 87 двусторонних встреч, в экспозиции участвовали почти 1,5 тыс. предприятий и организаций, представивших более 28 тыс. образцов и технологий военного и двойного назначения. Научно-деловая программа состояла из 211 мероприятий, что на 25 больше, чем в прошлом году.

Несколько военно-технических новинок участники форума показали на открытой площадке в рамках спецэкспозиции «Арктика».

Форум «Армия» прошел с 22 по 28 августа.

Роботов‑подводников показали на форуме «Армия‑2021» в Подмосковье>>