РИАМО - 29 авг. Велопрокат в Москве будет работать как минимум до ноября, а если будет хорошая погода, то и дольше, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Популярность сервиса растет с каждым годом. Восемь лет назад, на старте, мы фиксировали 78 тыс. поездок за сезон. В этом году ожидаем не менее 4,5 млн», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что в текущем году в мегаполисе появились еще 35 станций проката, 27 из них – для электровелосипедов.

С начала сезона услугами велопроката в столице воспользовались более 3,7 млн раз.