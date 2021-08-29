РИАМО - 29 авг. На Звенигородском шоссе перед развязкой с Третьим транспортным кольцом в столице столкнулись 2 автомобиля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Из-за аварии на дороге заняты 2 полосы, для проезда машин свободна 1 полоса. Движение в сторону центра города затруднено.

Столичным водителям рекомендовали объезжать данный участок шоссе.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Звенигородском шоссе образовался затор длиной свыше 1 км.