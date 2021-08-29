РИАМО - 29 авг. В одном из столичных фитнес-клубов умер бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев, ему был 61 год, сообщает ТАСС.

«В воскресенье днем на западе Москвы в одном из фитнес-клубов скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Он отметил, что на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.

Ненашев родился в 1960 году в Воронежской области. Он был председателем Общероссийского движения поддержки флота, а также депутатом Госдумы с 2007 года по 2011 год.