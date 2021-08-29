РИАМО - 29 авг. С начала сезона услугами городских велопрокатов в Москве воспользовались свыше 3,7 млн раз, велоинфраструктуру в мегаполисе продолжат развивать, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В этом сезоне установлены 35 новых станций проката, при этом 27 из них являются станциями электровелопроката.

«Велопрокат с каждым годом приходит в новые районы, расширяет количество пользователей, становится удобнее и современнее - его развитие активно поддерживает лично мэр Москвы Сергей Собянин. В этом году «Велобайк» продолжает развитие за МКАД — в Зеленограде, Троицке и в Московском (ТиНАО)», - отметил заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что в городе продолжится активное развитие велосипедной инфраструктуры чтобы жители Москвы могли с комфортом передвигаться на двухколесном транспорте в любой точке мегаполиса.

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