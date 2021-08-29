РИАМО - 29 авг. В районе Ново-Переделкино построили Ледовый дворец «Арктика». Там будут готовить спортсменов, также там смогут регулярно заниматься горожане, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Одноэтажное здание Ледового дворца ввели в эксплуатацию. Его площадь составляет 13 тыс. кв. м.

«Ледовый дворец будет узнаваемым благодаря своим необычным фасадам, которые украшают косые полосы, расположенные под разными углами. Они напоминают следы от коньков на льду», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что там будут 4 большие ледовые арены с раздевалками, тренажерный, игровой залы, бассейн, ресторан, зал хореографии.

В Ледовом дворце будет действовать школа хоккея «Красная машина — Арктика». Там смогут заниматься дети с 3 лет. С 5 лет спортсмены смогут тренироваться по национальной программе подготовки «Красная машина».

Кроме того, в Ледовом дворце будут работать школа плавания и школа фигурного катания.

Здание построили за счет частных инвесторов. Они возводят в городе порядка 60% спортобъектов. Власти столицы оказывают содействие посредством упрощения процедур согласований и снижения стартовой цены на землю.

В прошлом году за счет внебюджетных средств в городе ввели в эксплуатацию 10 спортобъектов.