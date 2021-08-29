РИАМО - 29 авг. Рабочие завершили реконструкцию пруда Заболотье в парке «Долгие пруды» в Москве, дно водоема очистили от ила и привели в порядок берег, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Из пруда площадью 6,9 тыс. кв. м специалисты извлекли свыше 8 тыс. куб. м ила и 5,5 тыс. кубометров грунта.

«Работы по восстановлению пруда как места общественного отдыха жителей района Северный начались в августе 2020 года и завершились в середине 2021 года. За это время специалисты полностью очистили водоем от иловых отложений для предотвращения интенсивного зарастания», - сказал гендиректор «Мосводостока» Владимир Яворский.

Он уточнил, что рабочие также привели в порядок береговую полосу водоема, они сделали укрепление из лиственницы.

Реконструкция пруда была необходима, так как водоем в весенне-летний период зарастал. Это, в свою очередь, приводило к накоплению иловых отложений на дне и ускорению обмеления, а берега пруда были заболочены.

Пруд Заболотье был назван как бывшая усадьба, находившаяся в этом месте в XVIII–XIX веках и принадлежавшая нескольким поколениям князей Шаховских.