РИАМО - 29 авг. Российский футбольный союз и Роспотребнадзор согласовали увеличение разрешенного числа зрителей на отборочном матче чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии. Матч пройдет 1 сентября на столичном стадионе «Лужники». Об этом сообщается на сайте РФС.

Матч начнется в 21:45.

Ранее на матч уже выпустили 3 тыс. билетов. Теперь будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C. Билеты туда смогут купить только привившиеся от Covid-19 и перенесшие инфекцию люди. При этом с момента второй прививки не должно пройти больше года, а у переболевших – не более полугода со времени болезни.

Эти сектора стадиона будут заполнены на 50%. Таким образом, матч на стадионе смогут посмотреть свыше 20 тыс. человек.

Чтобы приобрести билет, нужно зайти на сайт Kassir.ru и применить промокод VACCINE. Чтобы попасть на трибуну, понадобится сертификат о вакцинации или о перенесенном Covid-19. Сертификат советуют скачать и распечатать. При этом попасть на эти места нельзя будет с отрицательным ПЦР-тестом или справкой о наличии антител. Дети без нужных данных также не смогут пройти на трибуну.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мировой футбольный турнир.

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