РИАМО - 29 авг. У хостела на Бабаевской улице в столице произошла массовая драка, в отношении 169 человек возбудили административные дела, сообщают «Известия».

Полиция выехала на место происшествия после сообщений очевидцев. На месте была выявлена группа молодых людей. Они попытались скрыться в одним из общежитий.

Участников драки выявили и доставили в отделения полиции. Административные материалы в отношении участников драки составлены по статье 20.1 «Мелкое хулиганство». Причины драки устанавливаются.

27 августа на Бауманской улице в столице произошла массовая драка. Всего было задержано 49 человек, в отношении 15 из них составили протоколы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об усилении контроля за мигрантами, которые нарушают общественный порядок в городе.