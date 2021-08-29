РИАМО - 29 авг. Два грузовика столкнулись на трассе А-108 в Наро-Фоминском городском округе, один человек погиб и еще один пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Встречное столкновение грузовиков произошло на 425 км дороги. Движение транспорта в районе ДТП ограничено.

На месте аварии работают сотрудники ДПС.

Ранее на 53-м км трассы М-2 «Крым» в городском округе Подольск столкнулись 7 машин. В результате аварии погиб один человек.