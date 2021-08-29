РИАМО - 29 авг. В районе съезда с внутренней стороны Третьего транспортного кольца на Краснопрудную улицу восстановили движение после ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на улице Гаврикова автомобиль сбил девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Она погибла на месте.

На месте аварии работали оперативные службы, для движения была свободна только одна полоса. Водителей просили объезжать участок, где произошло ДТП.