РИАМО - 29 авг. В центре России, в том числе в Московском регионе, 1 сентября может выпасть местами до 18-23 мм осадков, что составляет порядка трети от месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«1 сентября в Центральной России станет климатическим рубиконом между летом и осенью. Последние дни уходящего сезона еще порадуют июльским теплом, когда 30 августа будет плюс 20-25, а в финальный день сезона, прощаясь, лето подарит солнце и заставит столбики термометров последний раз в этом году подняться до высоты плюс 22-27», — написал Тишковец в Instagram.

Он добавил, что 1 сентября погода начнет портиться, через регион пройдет активный циклон с дождевыми облаками, могут прогреметь грозы. В то же время будет достаточно тепло: ночью – плюс 11-16 градусов, в то время, когда будут проводиться школьные линейки, будет плюс 15-20 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 18-23 градусов.

В то же время будет душно, относительная влажность воздуха превысит 85%. Тишковец порекомендовал взять с собой на праздничные линейки зонты.

Вечером к региону приблизится полярный холодный фронт, ветер усилится, начнет стремительно холодать.

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