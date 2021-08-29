РИАМО - 29 авг. На торгах реализован земельный участок площадью 10 соток в Домодедове под индивидуальное жилищное строительство. Итоговая цена годовой аренды превысила 43 млн руб., это более чем в 140 раз больше стартовой стоимости. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Участок находится в коттеджном поселке «Никитские Поляны» в 20 км от МКАД, рядом с речкой Рожайкой и лесопарком «Городской лес». На лот претендовали 28 участников торгов.

С победителем аукциона администрация Домодедова заключает договор аренды на 20 лет.

Аренда земельных участков под строительство жилого дома в Подмосковье пользуется большим спросом. В 2021 году только в Домодедове реализовали 24 участка. В среднем на лот претендовали по 8 участников. Планируется еще 27 аукционов по аренде и продаже земельных участков в городском округе.

Ранее РИАМО сообщало, что с 16 августа по 20 августа 2021 года в Московской области состоялось 57 земельно-имущественных аукционов. Число участников торгов выросло.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.