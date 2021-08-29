РИАМО - 29 авг. В Подмосковье и столице в последние дни лета температура будет подниматься до плюс 26 градусов, а в начале осени начнется похолодание, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В начале недели будет повышенная облачность, вызванная повышенным атмосферным давлением, осадков не ожидается. В понедельник (30 августа – ред.) в дневное время температура воздуха составит 24-26 градусов, в ночь — 14-16», — сказала Позднякова.

Она добавила, что 31 августа максимальная температура составит 23-25 градусов в дневные часы, ночью — 15-16.

1 сентября местами пройдет дождь, днем – 22-24 градуса, в ночь — 14-16.

«В ночь на 2 сентября к нам придет холодный атмосферный фронт, днем будет 19-21 градус, ночью — 11-16. Южный ветер сменится на северный», — уточнила Позднякова.

Так, 3 сентября ожидаются дождь и похолодание до 8 градусов. На выходных также ожидаются осадки. В конце недели максимальная температура воздуха составит 10-11 градусов. ​

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