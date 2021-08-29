РИАМО - 29 авг. Текущее лето в России станет одним из рекордных за всю историю метеонаблюдений по числу особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Лето близится к своему финалу и запомнится жителям России чрезвычайно ярким на «сюрпризы» погоды: лесные пожары, экстремальные ливни, шквал, град, смерчи и потопы, мощные волны холода и тепла с масштабным нанесением ущерба экономики страны в десятки-сотни миллиардов рублей», — написал Тишковец в Instagram.

Однако он добавил, что если оценивать текущее лето в столице в долгосрочной перспективе, то такие показатели не такие экстремальные.

Тишковец отметил, что лето в Москве стало теплее нормы в среднем на 2,5 градуса.

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